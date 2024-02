Israel faz eleições em meio à guerra em Gaza

"Talvez seja uma decisão inteligente adiar a eleição para depois, quando as pessoas terão menos medo de voltar para casa", disse Yaara Maimon, de 24 anos, em Sderot, uma cidade do sul nos limites de Gaza onde as eleições locais foram adiadas para novembro.

"Se você andar pela cidade, ainda verá lugares atingidos por mísseis e coisas do gênero, então talvez as pessoas estejam com medo de voltar."

No norte, onde as cidades e os kibutzim ao longo da fronteira também estão em grande parte vazios, o Exército israelense disse que atingiu alvos do Hezbollah no sul do Líbano nesta terça-feira, depois que cerca de 35 foguetes foram lançados do Líbano em direção à área do Monte Meron.

As eleições já haviam sido adiadas para além da data originalmente programada, 31 de outubro, e depois foram adiadas ainda mais em janeiro por conta dos combates. Mas com a guerra prestes a entrar em seu sexto mês na próxima semana, o governo decidiu ir em frente.

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem visto seu apoio despencar. Mas as pesquisas indicam que o apoio geral à guerra em si permanece sólido entre os israelenses.

Os ataques de Israel na Palestina, disparados após o ataque do Hamas em outubro que matou cerca de 1.200 israelenses e estrangeiros, já mataram quase 30 mil palestinos, de acordo com as autoridades de saúde palestinas.