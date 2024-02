Senadores democratas dos EUA tentarão aprovar projeto que protege fertilização in vitro

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Os democratas tentarão aprovar no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira uma legislação que garanta o acesso dos norte-americanos à fertilização in vitro e a outras tecnologias de reprodução assistida, depois que um tribunal do Alabama considerou que os embriões congelados são crianças.

A decisão da Suprema Corte do Estado, em 16 de fevereiro, de que os embriões congelados devem ser considerados crianças levou pelo menos três provedores do Alabama a interromper o procedimento de fertilização in vitro que envolve a combinação de óvulos e esperma em um laboratório para casais com dificuldade em ter filhos.