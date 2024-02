Este mês deve ser fevereiro mais quente, com primavera chegando mais cedo no hemisfério norte

Se confirmado, esse seria o nono recorde mensal consecutivo de temperatura a ser quebrado, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA. A NOAA publicará os números finais de fevereiro por volta de 14 de março, de acordo com sua assessoria de imprensa.

No hemisfério norte, as temperaturas recordes significam que "a primavera chega mais cedo", afirmou Karin Gleason, cientista atmosférica da NOAA, na semana passada.

"Eu estava na parte leste da Carolina do Norte ontem e vi algumas árvores em plena floração, com flores por todas as árvores, e pensei: "Estamos em fevereiro. Isso parece muito estranho."

Pessoas em Tóquio também tiraram fotos das flores de cerejeira rosa que floresceram cerca de um mês antes do normal, enquanto jacarandás que normalmente florescem no final de março encheram a Cidade do México de botões roxos desde janeiro.

À medida que a neve derretia na Europa este mês, as pistas de esqui se transformaram em lodo e ficaram ociosas na Bósnia e na Itália, enquanto um resort francês rebatizou suas pistas como um destino para caminhadas e ciclismo.

Nos Estados Unidos, as temperaturas ficaram até 22 graus Celsius acima do normal nesta semana, com a cidade de Killeen, no Texas, estabelecendo um recorde de 38ºC.