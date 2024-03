Dorival traz novidades em primeira convocação na seleção para amistosos com Espanha e Inglaterra

"Daqui a dois anos estarão numa condição diferenciada... fizemos apanhado geral, lá fora fizemos reuniões com jogadores, mas buscamos uma seleção que volte a nos representar de forma séria, focada e ciente da importância de vestir a camisa da seleção brasileira."

Mesmo iniciando um trabalho à frente da seleção, Dorival previu que o Brasil voltará a ser protagonista em Mundiais, ao mesmo tempo que defendeu uma alteração na atitude da equipe.

"A seleção, podem ter certeza, vamos surpreender. Não penso lá na frente. Estaremos novamente presentes numa final de uma edição de Copa do Mundo... com trabalho, dedicação, entrega e mudança de comportamento", afirmou.

Dorival assumiu a seleção no início deste ano, em substituição a Fernando Diniz, que ocupava o posto interinamente enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguardava uma definição do técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, preferido do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, para assumir o cargo.

Ancelotti renovou seu contrato com a equipe espanhola e Diniz acabou demitido em meio à fraca campanha do Brasil nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

A seleção ocupa a sexta colocação no torneio classificatório e não vence há quatro jogos, acumulando três derrotas -- diante de Argentina, Uruguai e Colômbia -- e um empate -- com a Venezuela.