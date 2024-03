Egito está esperançoso em acordo de cessar-fogo em Gaza antes do Ramadã, diz chanceler

Por Tuvan Gumrukcu

ANTÁLIA, Turquia (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Egito disse nesta sexta-feira que o Cairo está esperançoso de que as negociações iniciadas pelo Catar possam chegar a um acordo sobre um cessar-fogo em Gaza antes do início do mês de jejum muçulmano do Ramadã.

As conversações sobre trégua em Gaza estão sendo realizadas em Paris desde a semana passada, no que parece ser o esforço mais sério das últimas semanas para interromper os combates no enclave palestino entre as forças israelenses e os militantes do Hamas e garantir a libertação de reféns israelenses e estrangeiros.