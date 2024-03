Líder regional da Moldávia vai a Moscou, e presidente teme por desestabilização

Por Alexander Tanas

CHISINAU (Reuters) - A chefe da região da Gagaúzia, na Moldávia, pediu nesta sexta-feira à Rússia, de quem é aliada, que o país ofereça seu apoio e mantenha laços com a região, após a presidente do país -- que é pró-União Europeia -- dizer que Moscou tenta desestabilizar a nação.

A governadora da Gagaúzia, Eugenia Gutul, encontrou-se com a presidente da Câmara Alta do Parlamento russo e acusou o governo de Chisinau de "oprimir" os direitos do povo na região, localizada ao sul do país.