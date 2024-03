Senado dos EUA aprova projeto de lei para evitar paralisação do governo, envia para sanção de Biden

Por David Morgan e Makini Brice

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos, de maioria democrata, aprovou na quinta-feira um projeto de lei de gastos provisório de curto prazo para evitar uma paralisação parcial do governo, depois que a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, apoiou o projeto menos de 36 horas antes do prazo final para evitar a paralisação.

O projeto, que foi aprovado no Senado em uma votação bipartidária de 77 a 13, será encaminhado para sanção do presidente dos EUA, Joe Biden. Ele estabelecerá prazos para financiar uma parte do governo até 8 de março e a outra parte até 22 de março.