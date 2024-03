Yellen diz que G7 ainda está trabalhando em maneiras de acessar ativos russos congelados

Yellen disse que desafiou o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, a ajudar a desenvolver as opções buscadas pelos líderes do G7 a tempo para a cúpula de junho, depois que Le Maire rejeitou publicamente sua opinião de que existe justificativa legal para monetizar os ativos.

As autoridades do G7 discutem há um ano o que fazer com os ativos soberanos russos para ajudar a Ucrânia, que Moscou invadiu há dois anos. O debate se tornou público durante a reunião do G20 desta semana, revelando profundas divisões entre os aliados do G7.

A Rússia ameaçou uma grande retaliação se o Ocidente confiscar seus ativos. Alguns países europeus temem que isso possa abrir precedentes perigosos e minar a confiança nas moedas ocidentais, embora Yellen tenha considerado "altamente improvável" uma saída maciça dessas moedas

Na entrevista ela disse que, embora alguns europeus estejam céticos em relação à apreensão de ativos, há opções como o uso dos ativos como garantia para empréstimos e uma nova proposta de emissão de um empréstimo sindicalizado, que ela descreveu como uma "opção interessante"

"Há questões jurídicas complicadas aqui. Concordamos que tudo o que fizermos deve ter uma fundamentação jurídica internacional firme, bem como fundamentação doméstica", disse Yellen.

"Vamos continuar trabalhando. A equipe (de Le Maire) está trabalhando com a nossa. Pedimos a ele que nos ajude a apresentar opções, opções que possamos apresentar aos líderes."