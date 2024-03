Presidente da Argentina promete "acelerar" planos em desafio inflamado ao Congresso

"Não vamos recuar, vamos continuar avançando", disse Milei. "Seja por lei, decreto presidencial ou modificação de regulamentos."

O discurso ressaltou a determinação de Milei em avançar com reformas econômicas divisivas e medidas de austeridade que impulsionaram os mercados, mas provocaram protestos da população, inclusive fora do Congresso na sexta-feira, e resistência entre os parlamentares.

As propostas de Milei incluem a redução dos gastos do governo com políticos, incluindo benefícios como jatos particulares. Ele também quer cortas benefícios fornecidos pelo governo federal para políticos condenados por corrupção pela segunda vez, disse ele.

Milei assumiu o cargo em dezembro com a intenção de usar uma "motosserra" no status quo do país, já que a nação enfrenta uma crise econômica. Ele frequentemente entra em conflito com aqueles que considera a elite política e os pinta como a "casta" que desfruta de vantagens excessivas.

A inflação de mais de 250%, que é anterior a Milei, mas que aumentou depois que ele desvalorizou drasticamente o peso em dezembro, elevou os níveis de pobreza, que se aproximam de 60%, aumentando as tensões entre trabalhadores e sindicatos. O presidente argentino prometeu na sexta-feira limitar os mandatos dos líderes sindicais - o que causou mais mais greves e protestos.

"Se não mudarmos o modelo econômico desde a raiz, a Argentina não terá futuro", disse Milei.