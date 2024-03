Israel concorda em revisar letra de música inscrita no Eurovision que evoca ataque do Hamas

JERUSALÉM (Reuters) - Israel concordou em revisar a letra de sua possível inscrição no festival de música Eurovision depois que os organizadores do concurso questionaram versos que pareciam fazer referência ao ataque do Hamas em 7 de outubro, disse a emissora nacional de Israel Kan neste domingo.

O Eurovision, que este ano vai acontecer entre 7 e 11 de maio na cidade sueca de Malmo, se apresenta como um evento não-político e pode desclassificar concorrentes que violem a regra. A emissora Kan é a responsável por escolher a canção participante de Israel.

A música israelense apresentada é "October Rain", uma balada cantada pela solista Eden Golan.