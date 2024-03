Agricultores indianos planejam entrar em Nova Délhi para intensificar protestos

Os agricultores, que estão exigindo preços mais altos para suas colheitas, intensificaram seu protesto após várias rodadas de negociações fracassadas.

Agricultores de vários Estados, de Kerala, no sul, a Madhya Pradesh, no centro da Índia, chegarão a Nova Délhi em trens e ônibus na quarta-feira, disse à Reuters Ramandeep Singh Mann, líder dos agricultores.

"Os agricultores de Punjab e Haryana continuarão a protestar nos locais de protesto existentes com trator. Eles tentarão entrar em Nova Délhi apenas com tratores", afirmou ele.

Milhares de agricultores, principalmente dos Estados de Punjab e Haryana, no norte do país, com cerca de 3.000 tratores, estão presos em três fronteiras que foram bloqueadas pela polícia e por tropas paramilitares com barricadas.

Os agricultores estão determinados a continuar protestando até que suas demandas por preços de apoio mais altos, respaldados por lei, sejam atendidas, disse Mann.

O governo anuncia preços de apoio para mais de 20 culturas todos os anos, mas as agências estatais compram apenas arroz e trigo no nível de apoio, o que beneficia apenas cerca de 6% dos agricultores que cultivam essas duas culturas.