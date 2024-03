Embraer recebe encomenda de 90 aviões E175 da American Airlines

As ações da Embraer, que antes do anúncio, operavam em ligeira alta de menos de 1% saltaram para mais de 3% após a divulgação do pedido. Às 13h08, o papel mostrava alta de 2,8%, cotado a 26,60 reais.

Além dos modelos pedidos junto à Embraer, a American Airlines vai comprar 85 jatos Airbus A321neo e 85 Boeings 737 MAX 10, afirmou a empresa.

O total do pedido envolve 260 aeronaves, com opções para mais 193 aviões.

(Por Aishwarya Jain e Shivansh Tiwary)