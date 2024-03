Chefe da UNRWA adverte sobre "campanha orquestrada" para encerrar operações da agência da ONU

A UNRWA emprega 13.000 pessoas em Gaza, administrando escolas, clínicas de saúde e outros serviços sociais, além de distribuir ajuda humanitária. A ONU disse que cerca de 3.000 pessoas ainda estão trabalhando em Gaza, onde 576.000 pessoas -- um quarto da população -- estão a um passo da fome.

"Em Gaza, a própria ONU é uma organização terrorista", disse o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, à Assembleia Geral nesta segunda-feira.

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, quando cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 253 reféns foram capturados, de acordo com os registros israelenses. Desde então, a campanha aérea e terrestre de Israel em Gaza já matou cerca de 30.000 palestinos, segundo as autoridades de saúde do enclave administrado pelo Hamas.

(Reportagem de Michelle Nichols; reportagem adicional de Ari Rabinovitch)