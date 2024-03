No Haiti, violência das gangues deixa milhares de desabrigados

Desde que Henry chegou ao poder após o assassinato do último presidente do Haiti em 2021, as gangues violentas expandiram seu território. O primeiro-ministro havia se comprometido a deixar o cargo no início de fevereiro, mas adiou o processo, citando a falta de segurança.

Ainda não foi definida uma data para o envio da missão de segurança multinacional apoiada pela ONU. No final de fevereiro, a ONU disse que cinco nações haviam prometido formalmente tropas e menos de 11 milhões de dólares haviam sido depositados em um fundo para a missão.

A ONU estima que o conflito com as gangues tenha matado cerca de 5.000 pessoas no ano passado e expulsado cerca de 300.000 de suas casas.