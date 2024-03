Trump vence disputa de Dakota do Norte antes da votação da Superterça

Por Tim Reid

(Reuters) - Donald Trump venceu o caucus (assembleia de eleitores) republicano de Dakota do Norte na segunda-feira, de acordo com projeção da Edison Research, antes de uma série de disputas conhecida como Superterça, quando se espera que ele fortaleça ainda mais seu controle sobre a indicação presidencial do partido.

Em Dakota do Norte, o ex-presidente norte-americano Trump derrotou com facilidade Nikki Haley, sua última rival na disputa pela indicação presidencial republicana. Trump deve dominar as eleições de terça-feira, quando 15 Estados e um território dos Estados Unidos votam no maior dia do calendário de primárias.