Primeiro-ministro da Índia promete gastos de US$15 bi conforme eleições se aproximam

"Não se trata de uma eleição, mas de uma jornada em busca de bênçãos para o desenvolvimento. Estamos inaugurando pontes e outras infraestruturas", disse aos repórteres o líder sênior do BJP e ministro-chefe do Estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, no leste do país.

O BJP precisa garantir 272 das 543 cadeiras para formar o governo.

Com um crescimento econômico de 8,4% nos três meses até dezembro, a Índia continua sendo a principal economia de crescimento mais rápido do mundo. A inflação no varejo permanece dentro da faixa da meta do banco central de 2% a 6% na maioria dos meses.

O mercado acionário da Índia também tem atingido recordes, ajudado pela economia robusta e pela fraqueza da China.