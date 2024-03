Netanyahu diz que há ao menos 13 mil 'terroristas' entre palestinos mortos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse a um jornal alemão que pelo menos 13 mil "terroristas" estavam entre os palestinos mortos durante os ataques aéreo e terrestre de Israel contra Gaza.

Cinco meses após o início da campanha de Israel, após o ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de Outubro, as autoridades de saúde palestinas dizem que cerca de 31 mil palestinos foram mortos.

O Ministério da Saúde de Gaza não detalha o número de mortos entre civis e militantes do Hamas, mas disse que 72% dos mortos eram mulheres e crianças. O Hamas considera que os números israelenses de militantes mortos são tentativas de retratar "falsas vitórias".