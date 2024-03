Secretário-geral da ONU pede trégua em Gaza e grande entrega de ajuda

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, pediu nesta segunda-feira uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza e no conflito no Sudão, no início do mês sagrado muçulmano de jejum, o Ramadã.

Ele também pediu a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas e a remoção de "todos os obstáculos para garantir a entrega de ajuda vital na velocidade e escala maciça necessárias" para Gaza, onde a ONU alertou que um quarto da população está à beira da fome.

"A lei humanitária internacional está em frangalhos", disse ele aos repórteres. "E uma ameaça de ataque israelense a Rafah pode levar o povo de Gaza a um círculo ainda mais profundo do inferno."