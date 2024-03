Kremlin diz à Lituânia após ataque a aliado de Navalny: não tenha medo de Putin

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin se recusou nesta quinta-feira a comentar sobre o ataque com martelo a um aliado do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny na Lituânia, mas disse que as pessoas deveriam respeitar e ouvir o presidente russo Vladimir Putin em vez de ter medo dele.

A Lituânia culpou Moscou na quarta-feira por um ataque noturno de um agressor que empunhava um martelo contra Leonid Volkov do lado de fora da casa dele na capital lituana, Vilnius, onde vivem exiladas várias figuras da oposição russa.

O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, disse: "Só posso dizer uma coisa a Putin -- ninguém tem medo de você aqui".