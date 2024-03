México chega a acordo com Venezuela para deportar imigrantes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México assinou um acordo com a Venezuela para deportar imigrantes e fechou pactos com empresas mexicanas e venezuelanas para empregá-los, disse a ministra das Relações Exteriores, Alicia Bárcena, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Os venezuelanos estão entre os maiores grupos de imigrantes que chegam ao México a caminho dos Estados Unidos, conforme procuram fugir da crise política e econômica de seu país.

Há entre 4.000 e 5.000 imigrantes venezuelanos atualmente retidos no México, a maioria na cidade de Tijuana.