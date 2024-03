Papa Francisco pula a homilia do Domingo de Ramos, mas continua a missa

Por Philip Pullella

(Reuters) - No último minuto, o papa Francisco deixou de ler sua homilia durante a missa do Domingo de Ramos para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, mas continuou presidindo a missa, leu sua oração do meio-dia e foi conduzido ao redor da multidão em um papamóvel.

Nas últimas semanas, o papa de 87 anos tem sofrido intermitentemente de bronquite e gripe e delegou um assessor para ler seus discursos mas, neste domingo, o texto preparado não foi lido.