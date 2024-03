Governo alemão e oposição avançam em projeto para proteger tribunal constitucional

BERLIM (Reuters) - A coalizão governista da Alemanha e o principal grupo da oposição estão fazendo progresso em um projeto de lei para proteger a alta corte do país, disseram representantes de ambos os lados nesta quinta-feira, em um momento de crescente preocupação com a força do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

O partido nacionalista já está sob vigilância do Estado sob suspeita de ser extremista e anticonstitucional. O AfD rejeita as alegações de que é antidemocrático e tem dito que o Tribunal Constitucional, que é nomeado pelo Parlamento, é tendencioso e está intimamente ligado ao governo.

O AfD entrou com mais de 20 processos na corte alegando que seus direitos estão sendo violados, de acordo com uma análise de dados da Reuters revelada na semana passada, uma estratégia que os críticos do partido dizem ter como objetivo, em parte, acabar com o Estado de Direito.