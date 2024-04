Governo de Portugal nega processo de reparação a ex-colônias

O governo de Portugal negou, neste sábado (27), que esteja planejando qualquer "processo ou programa de ações específicas" para reparar ex-colônias pelos danos causados pela escravidão.

O que aconteceu

Reparação histórica fora de cogitação. Em comunicado enviado por escrito para o jornal Público, o governo de Portugal disse que dará continuidade à cooperação de governos portugueses anteriores com as ex-colônias. Mas negou qualquer intenção de reparação histórica.