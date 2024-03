Mortes por violência de gangues no Haiti aumentam em 2024, diz relatório da ONU

GENEBRA (Reuters) - A violência das gangues no Haiti já matou mais de 1.500 pessoas neste ano, enquanto dezenas foram linchadas pelas chamadas brigadas de autodefesa, informou o escritório de direitos humanos da ONU nesta quinta-feira.

As devastadoras guerras entre gangues no Haiti se intensificaram nas últimas semanas, com rivais fortemente armados desencadeando novas ondas de ataques, incluindo invasões a delegacias de polícia e ao aeroporto internacional. O primeiro-ministro Ariel Henry anunciou sua renúncia em 11 de março.

"Todas essas práticas são ultrajantes e têm que parar imediatamente", disse o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, em uma declaração divulgada juntamente com um relatório da ONU que descreve a situação "cataclísmica" no país caribenho.