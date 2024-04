Pelo menos 23 membros das forças civis são mortos no norte da Nigéria

A CJTF foi formada pela primeira vez em 2013 para proteger as comunidades no nordeste da Nigéria e ajudar os militares a combater o Boko Haram e, mais tarde, o ISWAP, que é uma ramificação. Desde então, a força foi estendida a outros Estados do norte que enfrentam gangues armadas.

Tijjanima Umar, presidente da CJTF na região de Gamboru Ngala, perto da fronteira com Camarões, disse que uma equipe estava viajando para Maiduguri, capital do Estado de Borno, quando passaram por cima do explosivo.

"Quando a mina explodiu, nove deles morreram instantaneamente... outras duas pessoas tiveram ferimentos graves e foram imediatamente levadas ao hospital para tratamento", disse Umar à Reuters por telefone.

Os militares nigerianos não foram encontrados imediatamente para comentar o caso.

Embora severamente restringidos pelas forças de segurança nigerianas, o Boko Haram e o ISWAP continuam realizando ataques mortais contra civis e militares.

No Estado de Soko, 14 membros da CJTF foram mortos e vários estavam desaparecidos após uma emboscada feita por homens armados no sábado, disse à Reuters o comandante setorial da força-tarefa, Ismail Haruna.