Premiê do Japão diz que é apropriado BC manter política monetária ultrafrouxa

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, disse nesta quinta-feira que é apropriado que o banco central do país mantenha as condições monetárias ultrafrouxas.

O governo continuará se coordenando estreitamente com o Banco do Japão para garantir que os salários continuem subindo e que a economia abandone completamente a deflação, disse ele.