Manifestações marcam 79º aniversário de morte de Mussolini

No Lago de Como, onde a coluna alemã com Mussolini e outros líderes foi interceptada em 27 de abril de 1945, e onde no dia seguinte ocorreram as execuções, cerca de 70 manifestantes compareceram, sob chuva torrencial.

Também houve uma manifestação antifascista do outro lado do lago, em frente à prefeitura onde Mussolini foi levado após a prisão. Cerca de 250 manifestantes da Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi), de siglas de oposição como Partido Democrático (PD) e Movimento 5 Estrelas (M5S) compareceram com bandeiras, faixas, cânticos, coros e apitos.

Já em Predappio, na Emilia-Romagna, cerca de 150 apoiadores do fascismo se reuniram, incluindo Orsola Vittoria Mussolini, neta de Vittorio, o filho mais velho de Benito Mussolini.

Com faixas e bandeiras, reuniram-se em frente à igreja da cidade e andaram alguns quilômetros, chegando ao cemitério de San Cassiano, onde está a cripta da família. (ANSA).

