Congresso dos EUA proíbe o uso do AI Copilot da Microsoft pela equipe, informa Axios

(Reuters) - A Câmara dos Deputados dos EUA estabeleceu uma proibição estrita do uso do assistente de IA generativo da Microsoft, Copilot pelos funcionários do Congresso, informou a Axios na sexta-feira.

"O aplicativo Microsoft Copilot foi considerado pelo Escritório de Segurança Cibernética como um risco para os usuários devido à ameaça de vazamento de dados da Câmara para serviços em nuvem não aprovados pela Câmara", disse a diretora administrativa da Câmara, Catherine Szpindor, de acordo com o relatório da Axios.

"Reconhecemos que os usuários do governo têm requisitos de segurança mais altos para os dados. É por isso que anunciamos um roteiro de ferramentas de IA da Microsoft, como o Copilot, que atendem aos requisitos de segurança e conformidade do governo federal que pretendemos entregar ainda este ano", disse um porta-voz da Microsoft à Reuters.