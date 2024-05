Principal órgão do governo Lula para clima teve apenas uma reunião

"Em 2023, o Fundo Clima contratou 27 operações, com recursos de R$ 733 milhões, até então a maior contratação de sua história. As operações no ano passado geraram 1.867 empregos e evitaram a emissão de 4,3 milhões de toneladas de gás carbônico, equivalente às emissões dos carros na região metropolitana de São Paulo durante dez meses", disse.

Procurado, o ministro Rui Costa disse, por meio da assessoria, que as datas que constam na ata de setembro como sendo convocações para próximos encontros do CIM eram apenas uma "previsão" e que o comitê "se reunirá, em caráter ordinário, semestralmente e, em caráter extraordinário, mediante convocação do seu Presidente".

O documento, contudo, informa que o encontros de novembro de 2023 e abril de 2024 foram colocados em votação. "O presidente do CIM perguntou se todos concordavam , não houve comentários e as datas propostas foram aprovadas", registra a ata.

"Desde a recriação, foram constituídos 4 Grupos de Trabalho, que se reúnem regularmente para discutir e elaborar propostas. As atividades do Comitê seguem em curso. Os resultados dos GT's serão apreciados pelo Pleno do Comitê, em nova reunião, quando eles estiverem concluídos para apresentação", afirmou, sem também estabelecer o calendário.