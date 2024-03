Ucrânia diz que ataques russos com drones e mísseis atingiram instalações de energia

Por Pavel Polityuk

KIEV (Reuters) - Ataques russos de mísseis e drones atingiram usinas termelétricas e hidrelétricas no centro e oeste da Ucrânia, disse a operadora de rede elétrica Ukrenergo nesta sexta-feira, no último ataque contra a já danificada infraestrutura energética do país.

"Durante a noite, os russos atacaram novamente as instalações de energia em um ataque massivo e combinado", disse Ukrenergo no aplicativo de mensagens Telegram.