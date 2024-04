Estocadas de Lula em Haddad preocupam setor financeiro

O UOL conversou com investidores, advogados e consultores econômicos que atuam em escritórios do Itaim-Bibi, em São Paulo, e da Zona Sul do Rio que não viram graça nas piadas de Lula.

Quatro deles avaliaram que as declarações do presidente buscam conter demandas de servidores e cobranças nas áreas social e ambiental, além de mostrar uma diferença entre as sensibilidades do presidente e do ministro.

Entretanto, observaram, a situação tanto do governo quanto do mercado não permite uma falta de sintonia mesmo simbólica ou diversionista. É filme antigo que não "funciona" hoje, diz um executivo que comanda a área de seguros de um grande banco.

Diferentemente do passado, em que via Lula e Antonio Palocci como figuras diferentes, uma visão alimentada pelo próprio petista, o mercado espera agora o apoio do presidente ao atual titular da Fazenda inclusive na frente da claque.

Afinal, observam pessoas ouvidas pelo UOL, quem precisa no momento ter a imagem preservada é Haddad diante do setor econômico e não o presidente diante de seu público tradicional.