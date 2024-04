Irã alertou Rússia sobre ameaça à segurança antes do ataque a Moscou, dizem fontes

"Dias antes do ataque na Rússia, Teerã compartilhou informação com Moscou sobre um possível grande ataque terrorista dentro da Rússia que foi adquirida durante interrogatórios dos presos em conexão com atentados mortais no Irã", disse uma fonte.

O Ministério da Inteligência do Irã afirmou em janeiro que havia prendido 35 pessoas ligadas a dois atentados a bomba em 3 de janeiro na cidade de Kerman, no sudeste do país, que mataram quase 100 pessoas. Em 19 de janeiro, o ministério disse que prendeu um comandante do Isis-Khorasan (Isis-K), filial do Estado Islâmico sediada no Afeganistão.

O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelas explosões no Irã, as mais sangrentas desde a Revolução Islâmica de 1979. Fontes de inteligência dos Estados Unidos disseram que o Isis-K realizou os ataques de 3 de janeiro no Irã e de 22 de março em Moscou.

O Estado Islâmico já ocupou grandes áreas do Iraque e da Síria, impondo um reinado de terror e inspirando ataques de lobos solitários em países ocidentais, mas foi declarado territorialmente derrotado em 2017.

No entanto, o Isis-K, um de seus ramos mais temíveis, elevou novamente o perfil do grupo com derramamento de sangue em grande escala.

O Isis-K, cujo nome vem de um termo antigo para uma região que englobava partes do Irã, Turcomenistão e Afeganistão, surgiu no leste do Afeganistão no final de 2014 e rapidamente estabeleceu uma reputação de extrema brutalidade.