Parente de família achada morta abraçada no RS: 'Eram muito unidos'

Auxiliar industrial afirmou que a família era unida. "Eles se abraçaram, era a única coisa a fazer. Porque eles eram muito unidos, os cinco. Foi uma grande tragédia, a gente não estava preparado para isso. A gente nunca sabe o último adeus. Tem que priorizar bem a família".

Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que ajuda nas buscas, informou que foram localizados abraçados: a mãe, dois filhos, entre eles uma adolescente de 13 anos, e a esposa do filho mais velho, Letícia. O patriarca da família também foi achado sem vida em um outro cômodo do imóvel.

Vítimas morreram soterradas e a casa ficou totalmente destruída. De acordo com os bombeiros, os corpos dos familiares foram retirados da terra no último dia 5. Os militares acreditam que eles já estavam mortos há alguns dias, mas o resgate demorou para chegar ao local por causa das dificuldades para acessar o terreno em que o imóvel está localizado, no interior da cidade.

Roca Sales precisará 'mudar de lugar'

Roca Sales precisará construir casas em novos bairros. De acordo com o prefeito da cidade, Amilton Fontana (MDB), não adianta reerguer os prédios públicos e as moradias da população nos mesmos endereços de antes, porque há riscos de serem destruídos novamente em novas enchentes.

A cidade é uma das mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Nos últimos oito meses, o município enfrentou três grandes eventos climáticos ligados a fortes chuvas.