'Vai continuar se agravando', diz Eduardo Leite sobre situação no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), divulgou um vídeo em redes sociais neste domingo (12) com um novo alerta à população do estado sobre o risco de enchentes.

O que aconteceu

Leite afirmou que a situação "vai continuar se agravando". "As cidades (em risco) são aquelas que já foram afetadas nos últimos dias, mas essa água vai atingir de novo altos níveis", acrescentou.