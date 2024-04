Ex-diretor financeiro da Organização Trump é condenado a 5 meses de prisão por perjúrio

Oficiais de justiça levaram Weisselberg do tribunal usando algemas após uma breve audiência. Esta sentença marcará o segundo período de prisão para o fiel assessor de longa data do ex-presidente dos EUA.

Weisselberg, de 76 anos, passou cerca de três meses na prisão de Rikers Island, em Nova York, em 2023, após se declarar culpado de ter participado de um esquema de fraude fiscal que durou 15 anos na Organização Trump.

As acusações de perjúrio vieram do depoimento de Weisselberg em um caso civil por fraude que a procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, moveu contra Trump, Weisselberg e outros executivos da empresa imobiliária da família Trump por manipularem valores de propriedades para enganar bancos e seguradoras.

Em seu depoimento no julgamento em 10 de outubro, Weisselberg disse que não esteve envolvido na avaliação incorreta do apartamento de Trump em Manhattan. As declarações financeiras de Trump de 2015 e 2016 avaliaram a unidade em 327 milhões de dólares, com base em um tamanho declarado de 2,7 mil metros quadrados, quase três vezes o tamanho verdadeiro.

O gabinete do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, que apresentou as acusações contra Weisselberg, disse que os e-mails do ex-diretor financeiro mostraram que, na verdade, ele estava prestando muita atenção ao apartamento.

Weisselberg também admitiu ter mentido sobre seu papel nas declarações financeiras de Trump durante dois depoimentos anteriores ao gabinete de James. A investigação de James culminou em uma indenização de 454 milhões de dólares imposta a Trump por avaliar propriedades de maneira fraudulenta. Trump está recorrendo da decisão do juiz Arthur Engoron.