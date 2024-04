Suíça sediará cúpula de paz para guerra na Ucrânia em 15 e 16 de junho

Por Gabrielle Tétrault-Farber

GENEBRA (Reuters) - A Suíça sediará uma conferência de alto nível de dois dias em junho com o objetivo de alcançar a paz na Ucrânia, disse o governo suíço nesta quarta-feira, embora a Rússia tenha deixado claro que não participará da iniciativa.

Em janeiro, a Suíça disse que organizaria uma cúpula de paz a pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e, desde então, tem mantido discussões com a União Europeia, os membros do G7 e países como China e Índia para obter apoio.