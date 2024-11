Quatro políticas eliminariam quase toda a poluição por plásticos, diz estudo

Essas quatro políticas "não são de forma alguma uma panaceia para resolver o enorme problema da poluição plástica", disse Neil Nathan, da Universidade da Califórnia, à AFP.

Mas se implementadas simultaneamente, elas reduziriam a quantidade de resíduos plásticos "mal gerenciados" a cada ano em 91%, para 11 milhões de toneladas até 2050, em comparação com 121 milhões de toneladas até a mesma data se nada fosse feito.

O lançamento do estudo coincide com a última rodada de negociações para chegar a um tratado global contra a poluição plástica. As negociações estão sendo realizadas entre 178 países em Busan, na Coreia do Sul.

- O problema dos resíduos -

"Os resíduos mal gerenciados são aqueles que não são incinerados, depositados em aterros ou reciclados, e é essa violação que tem maior probabilidade de acabar em nosso meio ambiente e causar impacto em nossos rios e oceanos", explicou Nathan.

Se nenhuma medida for tomada, a quantidade acumulada de resíduos "mal administrados" entre 2011 e 2050 será de 3,5 bilhões de toneladas, "o suficiente para cobrir a ilha de Manhattan com uma pilha de plástico dez vezes mais alta que o Empire State Building", alertou.