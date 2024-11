Imagens de satélite sugerem que Coreia do Norte está expandindo fábrica de mísseis, dizem pesquisadores

Por Idrees Ali e Phil Stewart e Josh Smith

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte está expandindo um importante complexo de fabricação de armas que monta um tipo de míssil de curto alcance usado pela Rússia na Ucrânia, concluíram pesquisadores de um instituto com sede nos Estados Unidos, com base em imagens de satélite.

A instalação, conhecida como a fábrica 11 de Fevereiro, faz parte do Complexo de Máquinas Ryongsong em Hamhung, a segunda maior cidade da Coreia do Norte, na costa leste do país.