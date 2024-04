Biden saúda trabalho de seu governo para reduzir disparidade racial de riqueza

“A riqueza negra cresceu 60%... e a disparidade racial de riqueza teve a maior redução em 20 anos. Vocês sabem, eu falaria que isso é uma mudança transformacional. Mas sabemos que há ainda muito por fazer”, afirmou Biden, por meio virtual, para os participantes.

Ele disse que os negros norte-americanos e outras comunidades de cor foram particularmente impactadas por ameaças como a supressão de eleitores, a subversão eleitoral, medidas para reverter os direitos reprodutivos e a aplicação de violência política.

“Há mais vozes extremistas agora, que simplesmente não querem ver as pessoas de cor no futuro do nosso país”, afirmou. “Esses extremistas estão determinados a anular o progresso que fizemos. Mas, juntos, estamos determinados a fazer história, e não a apagá-la.”

Biden venceu a eleição de 2020 com o apoio de 92% dos negros do país, mas esse apoio não é tão garantido neste ano. Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou em janeiro que cerca de 49% dos adultos negros desaprovam a performance do presidente.

