Ministro confia na permanência de chairman da Petrobras, apesar de suspensão judicial

Segundo o ministério, Mendes é servidor concursado da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), "com quase 18 anos de experiência no setor", com doutorado em tecnologia de processos químicos e bioquímicos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de estágio pós-doutoral por universidade do Canadá.

"É importante esclarecer ainda não haver qualquer exigência, legal ou estatutária, que vincule a escolha para o referido cargo à formação de lista tríplice", disse o ministério, em referência a um dos argumentos para o afastamento do chairman.

Silveira disse que não acreditar em paralisia do conselho da Petrobras após decisões judiciais que determinaram afastamento de conselheiros.

"Não deixaremos haver paralisia do conselho de administração da Petrobras", afirmou.

Na segunda-feira, a Justiça de São Paulo já havia suspendido um outro membro do conselho da Petrobras, Sérgio Machado Rezende, por "suposta inobservância de requisitos do estatuto social da companhia na indicação".