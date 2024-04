Atiradores armados sequestram e matam 9 homens no sudoeste do Paquistão, diz polícia

QUETTA, PAQUISTÃO (Reuters) - Criminosos armados atiraram e mataram nove homens depois de sequestrá-los de um ônibus em uma província problemática no sudoeste do Paquistão, na fronteira com o Afeganistão e o Irã, disseram autoridades neste sábado.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, que aconteceu na sexta-feira à noite na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão.

Há décadas, grupos militantes separatistas da etnia balúchi na região rica em minerais lutam contra o Estado, dizendo que este lhes nega sua parte nos recursos regionais.