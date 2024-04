Doadores prometem mais de 2 bi de euros ao Sudão em 1º aniversário da guerra

"É óbvio que a série de crises - estou pensando em Gaza e na Ucrânia - colocou a crise sudanesa em segundo plano", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Stéphane Séjourné, na conferência de Paris.

A UE se comprometeu com 350 milhões de euros, enquanto França e Alemanha adicionarão 110 milhões de euros e 244 milhões de euros respectivamente. Os Estados Unidos investirão 147 milhões de dólares e o Reino Unido, 110 milhões de dólares.

Falando no final da conferência, que incluiu atores civis sudaneses, Macron enfatizou a necessidade de coordenar esforços internacionais sobrepostos e até agora mal sucedidos para resolver o conflito e parar o apoio estrangeiro às partes em conflito.

Na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Sudão, alinhado ao Exército, protestou contra o fato de não ter sido convidado para a conferência. "Devemos lembrar aos organizadores que o sistema de tutela internacional foi abolido há décadas", disse em um comunicado.

O Exército afirmou que não permitirá a entrada de ajuda nas vastas áreas do país controladas por seus inimigos das paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF). As agências de ajuda humanitária têm acusado as RSF de saquearem a ajuda, algo que a organização nega.

A guerra no Sudão, que eclodiu em 15 de abril de 2023, entre o Exército sudanês e as RSF, tem devastado a infraestrutura, provocado alertas de fome e deslocado milhões de pessoas dentro e fora do Sudão.