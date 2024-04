Guerras vão dominar conversas do G7 enquanto chanceleres buscam caminho para a paz

Por Crispian Balmer e Angelo Amante

ROMA (Reuters) - Os esforços para acabar com as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia dominarão a reunião desta semana dos ministros das Relações Exteriores do G7, disse o principal diplomata da Itália, Antonio Tajani, nesta segunda-feira, com o Ocidente lutando para que sua voz seja ouvida.

Reunidos na pitoresca ilha de Capri de 17 a 19 de abril, os ministros das principais potências ocidentais apresentarão uma frente unida para exigir um cessar-fogo em Gaza e uma diminuição das tensões entre Israel e o Irã.