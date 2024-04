Israel diz que abateu drones e mísseis iranianos em coordenação com EUA

Não houve nenhum comentário imediato do Comando Central dos EUA, que supervisiona as operações no Oriente Médio. No domingo, ele disse que as forças dos EUA destruíram mais de 80 dos drones e pelo menos seis dos mísseis balísticos apontados para Israel.

Israel disse que 99% de todos os projéteis foram derrubados a tempo, limitando o número de feridos a uma pessoa e os danos a uma base militar. Isso surpreendeu até mesmo Zvika Haimovitch, um brigadeiro-general aposentado que comandou as defesas aéreas de Israel.

"(Isso foi) bem sincronizado e coordenado entre todos os elementos -- o ar, as forças terrestres -- e, sim, para ser honesto, é uma grande porcentagem e muito mais do que esperávamos se você tivesse me perguntado três dias antes", disse ele à Reuters.

"Mas precisamos ter certeza de que estaremos prontos para a próxima vez, porque com certeza haverá uma próxima vez", disse ele. "Precisamos presumir que os iranianos farão a lição de casa da próxima vez e tentarão desafiar nossos sistemas. Isso significa que precisamos estar um passo à frente e não atrás de nossos inimigos."

Daniel Gold, diretor de desenvolvimento de armas do Ministério da Defesa de Israel, disse ao Canal 12 que o trabalho já estava em andamento nos modelos mais avançados do Arrow 4 e 5.

O Arrow 3 abate armas balísticas que se aproximam acima da atmosfera, usando uma ogiva destacável que atinge o alvo no espaço.