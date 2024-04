Quem é Stormy Daniels e o que ela diz que aconteceu com Trump?

STORMY DANIELS, ESTRELA DE FILMES ADULTOS

Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, tem 45 anos e é de Baton Rouge, Louisiana. Ela é uma personalidade bem conhecida há mais de duas décadas na indústria do entretenimento adulto. Estrelou e dirigiu inúmeros vídeos.

O QUE DANIELS DIZ SOBRE TRUMP?

Ela afirma que teve um encontro sexual com Trump em 2006, um ano após ele se casar com a esposa Melania e mais de uma década antes de se tornar presidente. Daniels recebeu os 130.000 dólares pouco antes da eleição de 2016 em troca de manter silêncio em público sobre o suposto encontro. Negando que teve qualquer relacionamento do tipo, Trump disse que o pagamento foi feito para impedi-la de fazer "acusações falsas e extorsivas". Em 2023, Daniels disse que não acha que Trump deveria ser preso se for condenado no caso.

O QUE FOI O ENCONTRO DESCRITO POR DANIELS?

Daniels disse que foi apresentada a Trump em julho de 2006, em um torneio de golfe de celebridades em Lake Tahoe. Ela afirma que ele a convidou para jantar e que eles comeram em sua suíte de hotel, onde ele mostrou uma revista de golfe com sua foto na capa.