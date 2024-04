Argentina compra 24 jatos F-16 da Dinamarca para sua Força Aérea

(Reuters) - A Argentina comprou da Dinamarca 24 jatos F-16 para sua Força Aérea, disseram o presidente Javier Milei e o ministro da Defesa, Luis Petri, em um vídeo postado no X nesta terça-feira.

Milei havia planejado participar da assinatura do contrato, mas cancelou sua viagem a Copenhague devido à necessidade de se concentrar na crise no Oriente Médio, disse o porta-voz presidencial no sábado em uma postagem na mídia social.

"A partir de hoje, argentinos, temos mais uma vez forças do céu para nos proteger", disse Petri.