Ataques israelenses no Líbano matam três pessoas, incluindo comandante do Hezbollah, segundo fontes

Ataques israelenses no sul do Líbano nesta terça-feira mataram três pessoas, incluindo um comandante de campo do Hezbollah, disseram fontes de segurança libanesas, um aumento na violência após pelo menos uma semana de relativa calma em mais de meio ano de hostilidades.

Militares israelenses disseram que Ismail Baz, morto em um ataque a um carro perto da cidade de Ain Ebel, no sul do país, era o comandante do setor costeiro do Hezbollah e estava envolvido no planejamento de ataques com foguetes e mísseis antitanque contra Israel.

O Hezbollah emitiu um comunicado lamentando a morte de Baz, mas não entrou em detalhes sobre seu papel na organização.