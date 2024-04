Catar rejeita críticas de parlamentar dos EUA sobre esforços de mediação em Gaza

CAIRO (Reuters) - A embaixada do Catar nos Estados Unidos expressou surpresa com os comentários de um parlamentar norte-americano nesta terça-feira sobre a crise de reféns em Gaza e sua ameaça de "reavaliar" a relação dos EUA com o Catar.

O parlamentar democrata Steny Hoyer disse na segunda-feira que o Catar, que ao lado do Egito media as negociações por um cessar-fogo em Gaza, deveria dizer ao Hamas que haverá "repercussões" se o grupo militante palestino "continuar a bloquear o progresso para libertar os reféns e estabelecer um cessar-fogo temporário".

"Consequências deveriam incluir o corte do financiamento do Hamas ou se recusar a conceder refúgio a líderes do Hamas em Doha. Se o Catar não aplicar essa pressão, os Estados Unidos precisam reavaliar seu relacionamento com o Catar", afirmou Hoyer, em um comunicado.