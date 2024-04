EXCLUSIVO-Acusação de tortura de ucraniano contra russos busca justiça na Argentina

O homem, que pediu para não ser identificado pela Reuters por temer por sua família que ainda está em partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia, apresentou a queixa à corte federal em Buenos Aires na segunda-feira contra as pessoas que ele diz que o torturaram, os funcionários que dirigiam o centro de detenção no sul da Ucrânia onde ele afirma que foi mantido, e seu superior no trabalho que ele acusa de facilitar o abuso.

"Eu fui detido no trabalho. Então eles me torturaram. Usaram choques elétricos", disse ele em entrevista à Reuters em um apartamento em Buenos Aires.

"Foi incrivelmente doloroso, perdi a consciência. Tive sorte de sobreviver. Muitas pessoas ainda estão lá."

A Reuters não conseguiu confirmar de forma independente os detalhes do relato.

O Ministério da Defesa da Rússia se recusou a comentar na segunda-feira. Moscou nega ter cometido crimes de guerra na Ucrânia e classificou mandados de prisão anteriores por crimes de guerra do Tribunal Penal Internacional como parte de uma campanha ocidental tendenciosa para desacreditar a Rússia.

A queixa legal de quase 70 páginas foi mostrada à Reuters pela equipe jurídica do homem e por membros da ONG The Reckoning Project, sediada na Ucrânia, que entraram com o processo em conjunto. Ela inclui supostos depoimentos de outras pessoas detidas no mesmo centro de detenção que apoiam as alegações, bem como as conclusões de especialistas das Nações Unidas sobre práticas semelhantes de tortura em locais como o envolvido.