Polícia prende pessoas e desfaz acampamento pró-Palestina nos EUA

Antes de entrar no local, a polícia pediu aos manifestantes que desocupassem a zona de protesto. Os agentes fizeram anúncios em alto-falantes aos protestantes, que ocupavam uma praça do tamanho de um campo de futebol entre o auditório Royce Hall, com duas torres, e a biblioteca principal da universidade.

Os manifestantes tentaram bloquear o avanço dos policiais. Eles gritavam "empurrem-nos para trás" e acendiam luzes brilhantes aos olhos da polícia. Alguns foram vistos usando capacetes, óculos de proteção e máscaras respiratórias em antecipação ao cerco.

Centenas de ativistas pró-Palestina que se reuniram do lado de fora do acampamento zombaram da polícia. Com gritos de "vergonha de vocês", eles tocavam tambores e agitando bandeiras palestinas, muitos usavam os tradicionais lenços palestinos chamados keffiyehs.

Manifestantes pró-Israel no local pediam à polícia que fechasse o acampamento. Um dia antes, um grupo favorável a Israel tentou desmontar as barreiras do acampamento montado por manifestantes pró-Palestina. A UCLA cancelou as aulas do dia após o violento confronto.

Confrontos na UCLA e em Nova York fazem parte da maior manifestação de ativismo estudantil dos EUA desde os protestos e marchas antirracismo de 2020. A polícia prendeu um total de cerca de 300 pessoas na Columbia e na City College of New York, disse o prefeito Eric Adams. Muitos dos detidos foram acusados de invasão de propriedade e de crime de dano.

* Com informações da Agência Reuters de notícias